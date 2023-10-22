تجاوز غالبيتها الـ20%.. أسهم سجلت أعلى صعود بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

أنهت البورصة المصرية تعاملاتها اليوم أول جلسات الأسبوع على صعود جماعي للمؤشرات بمعدلات ملحوظة، ما انعكس على حزمة الأسهم التي سجلت أعلى ارتفاعات بالسوق ليصل بعضها إلى 20%.

وصعد المؤشر الرئيس للسوق egx30 بنسبة 2.37%، مغلقا عند 22128 نقطة، ومؤشر egx70 ewi متساوي الأوزان للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 3.68%، مغلقا عند 4063 نقطة، ومؤشر egx100 ewi الأوسع نطاقا بنسبة 3.51%، مغلقا عند 6154 نقطة.

وتصدر الأسهم الأعلى صعودا اليوم العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير بواقع 20%، مغلقا عند 35.760 جنيه، والعامة لمنتجات الخزف والصيني بنسبة 20% أيضا عند 13.200 جنيه، ووادي كوم أمبو لاستصلاح الأراضي بنسبة 19.99%، مغلقا عند 48.090 جنيه.

ورابعا في الأعلى صعودا جاء سهم الإسماعيلية مصر للدواجن بنسبة 19.94%، مغلقا عند 12.390 جنيه، ثم العربية لاستصلاح الأراضي بنسبة 18.26%، مغلقا عند 23.640 جنيه.

وأنهت حزمة أخرى من الأسهم التعاملات على ثبات، كان من بينها كونتكت المالية القابضة عند 3.250 جنيه، وانتيجريتيد دياجنوستكس عند 20 جنيه، وأكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية عند 30.240 جنيه، وجولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي عند 0.431 جنيه، ودلتا للإنشاء والتعمير عند 18.300 جنيه، ومينا فارم للأدوية عند 203.980 جنيه.