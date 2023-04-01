تجاوزت 93 مليار دولار.. نمو طفيف في إيرادات «هواوي» خلال 2022

حققت شركة هواوي، عملاق التكنولوجيا الصيني، إيرادات إجمالية بلغت 642.3 مليار يوان (حوالي 93.5 مليار دولار أمريكي) في عام 2022، مرتفعة من 636.8 مليار يوان في العام الأسبق، بحسب وكالة شينخوا.

بينما تراجع صافي أرباح الشركة خلال العام الماضي ليصل إلى 35.6 مليار يوان، منخفضا من 113.7 مليار يوان في عام 2021، وفقًا لتقريرها السنوي الصادر يوم الجمعة.

وقال إريك شيوي، رئيس مجلس الإدارة بالتناوب للشركة، في مؤتمر صحفي إنه “تواصلت التحديات التي واجهت عمليات هواوي على مدار العام الماضي والتي فرضتها الظروف الخارجية الصعبة والعوامل التي لا تتعلق بالسوق”.

وأضاف شيوي أنه بالرغم من الظروف الصعبة، فإن الشركة بذلت جهودًا كبيرة لتنمية أعمالها، مما أدى إلى تدفق مستمر للإيرادات للحفاظ على بقائها ووضع الأساس للتنمية المستقبلية.

وفي نفس السياق، قالت منغ وان تشو، المديرة المالية التنفيذية للشركة، إن نتائج الأعمال الإجمالية للشركة تتماشى مع التوقعات. وقالت إن نسبة الديون إلى الأصول لشركة هواوي بلغت 58.9 % وبلغ صافي رصيدها النقدي 176.3 مليار يوان في نهاية عام 2022.

وأكدت قائلة “إن وضعنا المالي لا يزال مستقرا ويتمتع بمرونة كبيرة”.

ومن أبرز ما صرحت به منغ، أن إنفاق هواوي على البحث والتطوير ارتفع إلى 161.5 مليار يوان في عام 2022، أي ما يمثل حوالي 25.1 % من إجمالي الإيرادات السنوية للشركة.

يذكر أن شركة هواوي التي يقع مقرها في مدينة شنتشن، هي مزود عالمي رائد للبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأجهزة الذكية.