تجاوزت 9 مليارات دولار.. إيرادات شركات القطاع العام الصينية ترتفع 3.9%

أظهرت بيانات أصدرتها وزارة المالية الصينية توسعا مطردا في إيرادات وأرباح الشركات المملوكة للدولة بالصين خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، وفقا لوكالة شينخوا.

وقالت الوزارة إن إيرادات التشغيل المجمعة لشركات القطاع العام فى الصين سجلت 68.97 تريليون يوان (حوالي 9.71 تريليون دولار أمريكي) خلال الفترة المشار إليها، بزيادة نسبتها 3.9 % على أساس سنوي.

وارتفع إجمالي أرباح هذه الشركات بنسبة 7.1 % مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي ليصل إلى 3.83 تريليون يوان.

وأظهرت البيانات أيضاً أن نسبة الديون إلى الأصول للشركات المملوكة للدولة بلغت 64.8 % بنهاية أكتوبر الماضي، بزيادة 0.3 نقطة مئوية.