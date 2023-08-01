تجاوزت 9 مليارات دولار.. أرباح تويوتا تقفز 78% خلال 3 أشهر

أعلنت شركة «تويوتا» اليابانية في بيان اليوم الثلاثاء عن قفزة في أرباحها الفصلية بنحو 78 % إثر تعافي الإنتاج العالمي عقب التراجع الذي أصابه العام الماضي، وفقا لشبكة ” سى إن إن”.

وأشار البيان إلى أن إجمالي أرباح تويوتا خلال الفترة من أبريل حتى يونيو الماضي بلغ 1.31 تريليون ين (ما يعادل 9.1 مليار دولار)، بينما بلغ إجمالي قيمة مبيعات الفترة 10.55 تريليون ين (ما يعادل 73.9مليار دولار) بزيادة بنحو 24.2 % على العام الماضي.

وارتفع عدد سيارات «تويوتا» المبيعة بما فيها علامتها التجارية «لكزس» عالمياً بنحو 8.4 % مقارنة بالفترة نفسها خلال العام الماضي إلى 2.53 مليون سيارة.

وارتفعت أسهم الشركة خلال تداولات اليوم عقب الإعلان عن نتائج الأعمال التي تجاوزت التوقعات بنحو 3%.

وقالت الشركة في البيان إن «ارتفاع المبيعات عالمياً جاء نتيجة تحسن الإنتاجية إلى جانب تعافي معدلات الإمداد والطلب الخاصة بأشباه الموصلات».

وأوضحت أنها استطاعت المحافظة على أهدافها السنوية والتي تتضمن مبيعات بقيمة 38 تريليون ين (نحو 266.2 مليار دولار) وصافي أرباح بقيمة 2.58 تريليون ين (نحو 18 مليار دولار).