تجاوزت 80 مليار دولار.. إيرادات قطاع الاتصالات في الصين تنمو 7.2% في 4 أشهر

أظهرت بيانات رسمية أصدرتها وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية، توسعاً سريعاً لصناعة الاتصالات في البلاد خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، مدفوعة بالأعمال الناشئة، بحسب وكالة “شينخوا”.

وبحسب البيانات، بلغ إجمالي الدخل التشغيلي للشركات في القطاع 569.9 مليار يوان (حوالي 80.5 مليار دولار أمريكي)، بزيادة 7.2% على أساس سنوي.

وقالت الوزارة إن القطاعات الناشئة، مثل مراكز بيانات الإنترنت، والحوسبة السحابية، وإنترنت الأشياء، شهدت ارتفاع إيراداتها بنسبة 22.3% على أساس سنوي، ما أدى إلى ارتفاع إيرادات أعمال الاتصالات بـ4.3 نقطة مئوية.

كما تكشف البيانات عن انتشار خدمات الجيل الخامس للاتصالات، حيث كان لدى البلاد أكثر من 2.73 مليون محطة قاعدية للجيل الخامس بحلول نهاية أبريل الماضي، وحققت زيادة صافية قدرها 73.08 مليون مستخدم للهواتف المحمولة من الجيل الخامس في الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي.