تجاوزت 672 ألف سيارة.. مبيعات هيونداى وكيا فى أوروبا ترتفع 3.6% خلال 7 أشهر

أعلنت شركتا هيونداي موتور وكيا التابعة لها أن مبيعات سياراتهما في أوروبا ارتفعت بنسبة 5.2% في الشهر الماضي مقارنة بالعام السابق، بفضل المبيعات القوية للسيارات الرياضية متعددة الاستخدامات والسيارات الكهربائية، وفقا لوكالة يونهاب.

وفي الفترة من يناير إلى يوليو، باعت الشركتان 672,015 سيارة في أوروبا، بزيادة 3.6% من 648,946 سيارة في نفس الفترة من العام الماضي.

وباعت هيونداي وكيا 96,672 سيارة في يوليو في أوروبا، بارتفاع من 91,922 سيارة قبل عام، وفقا لما قالته الشركتان نقلا عن بيانات الاتحاد الأوروبي للشركات المصنعة للسيارات (ACEA).

وشكلت الشركتان 9.5% من سوق سيارات الركاب الأوروبية في يوليو، بعد مجموعة فولكس فاجن التي شكلت حصتها 27.4%، وشركة ستيلانتس التي شكلت 15.7%، وفقا لبيانات الاتحاد. ولكن حصتهما في يوليو انخفضت من 10.5% في نفس الشهر من العام الماضي.

وتشمل الموديلات الأكثر مبيعا في أوروبا سيارات “توسان” و”أيونيك 5″ و”أيونيك 6″ لشركة هيونداي موتور، وسيارات “سبورتاج” و”نيرو” و”إي في 6″ لشركة كيا.

وفي يوليو، قفزت التسجيلات الجديدة للسيارات الكهربائية التي تعمل بالبطارية في الاتحاد الأوروبي بنسبة 61% على أساس سنوي لتصل إلى 115,971 سيارة. وأظهرت البيانات أن حصة السيارات الكهربائية ارتفعت من 9.8% إلى 13.6% خلال نفس الفترة.

وقفزت مبيعات هيونداي وكيا من السيارات الكهربائية بنسبة 33% على أساس سنوي لتصل إلى 13,131 سيارة في يوليو.