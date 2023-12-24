تجاوزت 662 ألف مركبة.. صادرات السيارات الكورية الصديقة للبيئة تقفز 33%

أظهرت بيانات اليوم الأحد أن صادرات كوريا الجنوبية من السيارات الصديقة للبيئة خلال الـ11 شهرا الأولى من العام، ارتفعت بمقدار 32.5% عن نفس الفترة من العام الماضي، بفضل الطلب العالمي القوي على السيارات الكهربائية، وفقا لوكالة يونهاب.

ووصل حجم صادرات السيارات الصديقة للبيئة إلى 662,307 وحدة في الفترة من يناير إلى نوفمبر من العام الجاري، مقارنة بـ 499,854 وحدة قبل عام، وفقا للبيانات الصادرة عن الرابطة الكورية للسيارات والتنقل (KAMA).

ومن المتوقع أن يتجاوز حجم صادرات السيارات الصديقة للبيئة خلال هذا العام بأكلمه 700 ألف وحدة للمرة الأولى على الإطلاق، نظرا لأن حجم صادرات السيارات الصديقة في المتوسط الشهري يتراوح بين 50 ألفا و60 ألف وحدة في العام الجاري.

وفي العام الماضي، وصل الحجم إلى مستوى قياسي بلغ 554 ألفا، كما بلغت القيمة أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 1.61 مليار دولار.

وكان نمو صادرات الصديقة للبيئة مدفوعا بشعبية النماذج الكهربائية والهجينة.

ومن إجمالي صادرات السيارات الصديقة للبيئة خلال الأشهر الـ11 الأولى، كانت هناك 316,654 سيارة كهربائية، وتليها 283,685 سيارة هجينة، و61,694 سيارة هجينة قابلة للشحن الخارجي.

وارتفعت صادرات السيارات الكهربائية بمقدار 65.7% على أساس سنوي، وشهدت صادرات السيارات الهجينة زيادة بنسبة 6.5%.

وفي المقابل، انخفضت صادرات السيارات الكهربائية التي تعمل بخلايا وقود الهيدروجين بنسبة 30.8% على أساس سنوي إلى 274 وحدة.

وقال مسؤول في الصناعة إن صادرات السيارات الكهربائية، محرك نمو للمستقبل، شهدت زيادة، لكن عددا متزايدا من الدول خفضت أو ألغت الدعم المقدم لمشتري العلامات التجارية الكورية الجنوبية وغيرها من العلامات التجارية الأجنبية، مشددا على الحاجة إلى وضع الحكومة إجراءات مضادة.