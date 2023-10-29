تجاوزت 63 مليار دولار.. إيرادات هواوي ترتفع 2.4 % خلال 9 أشهر

كشفت شركة “هواوي”، عملاق التكنولوجيا الصيني، أن إيراداتها زادت بنسبة 2.4 % على أساس سنوي إلى 456.6 مليار يوان (حوالي 63.6 مليار دولار أمريكي) في الأرباع الثلاثة الأولى من هذا العام، وفقا لوكالة شينخوا.

وبلغ هامش الربح الصافي 16 % خلال هذه الفترة، حسبما ذكرت الشركة في تقرير أصدرته مؤخرا.

وقال هو هو كون، الرئيس المناوب للشركة “كان الأداء العام متماشيا مع التوقعات”.

وفي النصف الأول من عام 2023، حققت الشركة إيرادات إجمالية قدرها 310.9 مليار يوان، بزيادة 3.1 % على أساس سنوي، مع هامش ربح صاف قدره 15 %.