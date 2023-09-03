تجاوزت 625 مليار دولار.. إيرادات قطاع تصنيع السيارات في الصين تقفز 13%

أظهرت بيانات أصدرتها الجمعية الصينية لمصنعي السيارات، أن قطاع تصنيع السيارات في الصين سجل توسعا مطردا من حيث الإنتاج والإيرادات والأرباح خلال النصف الأول من عام 2023، وفقا لوكالة شينخوا.

وقالت الجمعية المذكورة، إن القيمة المضافة الصناعية لهذا القطاع ارتفعت بنسبة 13.1% على أساس سنوي أثناء الفترة المذكورة. وكان معدل النمو أعلى بـ8.9 نقطة مئوية عن معدل نمو الصناعة التحويلية بأكملها في البلاد.

وأضافت الجمعية أن إيرادات الأعمال المجمعة للشركات في هذا القطاع ارتفعت أيضا بنسبة 13.1% على أساس سنوي لتصل إلى 4.49 تريليون يوان (حوالي 625.45 مليار دولار أمريكي).

وخلال نفس الفترة، حققت هذه الشركات إجمالي أرباح بلغ 217.63 مليار يوان، بزيادة بنسبة 10.1% عن نفس الفترة من العام الماضي.