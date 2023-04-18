تجاوزت 6 مليارات دولار.. المبيعات الخارجية للسيارات الكورية ترتفع لمستوى قياسي في مارس

أظهرت بيانات أن المبيعات الخارجية للسيارات الكورية ارتفعت بأكثر من 60% على أساس سنوي لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق في مارس على خلفية الطلب القوي على السيارات الصديقة للبيئة، بحسب وكالة يونهاب.

بلغت قيمة صادرات السيارات 6.52 مليارات دولار أمريكي الشهر الماضي، بزيادة 64.1% عن العام السابق، وفقًا لبيانات وزارة التجارة والصناعة والطاقة.

يعد هذا أعلى رقم يتم تسجيله على الإطلاق، متجاوزا الرقم القياسي السابق البالغ 5.6 مليارات دولار في فبراير.

ومن حيث الحجم، قفزت الصادرات بنسبة 48% على أساس سنوي إلى 262,341 مركبة، وهو أعلى رقم يُسجل منذ ديسمبر 2016، وفقا للبيانات.

أدى الطلب العالمي القوي على السيارات الصديقة للبيئة إلى زيادة مبيعات السيارات بشكل عام. ارتفعت قيمة صادرات السيارات الصديقة للبيئة بنسبة 94.7% على أساس شهري في مارس إلى أعلى مستوى شهري لها بلغ 2.27 مليار دولار. تخطى الرقم مليوني دولار للمرة الأولى على الإطلاق.

ومن حيث الحجم، ارتفعت المبيعات إلى أعلى مستوى على الإطلاق بلغ 71,781 وحدة الشهر الماضي بزيادة 79.5% على أساس سنوي.

إجمالا، تم تصدير 34,379 سيارة كهربائية، و31,262 سيارة هجينة، مع ارتفاع مبيعات الفئتين بنسبتي 60.4% و109.7% على أساس سنوي، على التوالي، وفقا للبيانات.

وارتفعت مبيعات السيارات في الداخل كذلك بنسبة 19.6% على أساس سنوي إلى 165,851 وحدة في مارس، وفقا للبيانات. ارتفعت المبيعات المحلية 35.6% على أساس سنوي إلى 409,806 وحدة الشهر الماضي بفضل الإمداد السلس لأشباه موصلات السيارات، وفقًا للوزارة.

من الشركات الرئيسية، نما إنتاج هيونداي موتور وكيا بنسبتي 33.6% و34.1% على أساس سنوي، على التوالي.