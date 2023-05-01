تجاوزت 57 تريليون دولار.. أصول القطاع المصرفي الصيني تنمو 11% خلال الربع الأول

أظهرت بيانات صادرة عن لجنة تنظيم البنوك والتأمين الصينية، أعلى هيئة تنظيمية للبنوك والتأمين في البلاد، أن المؤسسات المالية في القطاع المصرفي الصيني شهدت توسعا مطردا في أصولها خلال الربع الأول من العام الجاري، بحسب وكالة شينخوا.

وبلغ إجمالي أصول المؤسسات المالية في القطاع 397.3 تريليون يوان (حوالي 57.38 تريليون دولار أمريكي) حتى نهاية مارس 2023، بزيادة قدرها 11 % على أساس سنوي، وفقا للجنة.

وكشفت البيانات أنه خلال الفترة المذكورة، توسعت أصول شركات التأمين بواقع 10.5 % على أساس سنوي لتصل إلى 28.4 تريليون يوان.

وجمعت شركات التأمين الصينية 1.95 تريليون يوان من أقساط التأمين، بزيادة قدرها 9.2 في المائة على أساس سنوي، وفقا للهيئة التنظيمية.