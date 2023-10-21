تجاوزت 57 تريليون دولار.. أصول القطاع المصرفي الصيني ترتفع 9.5% فى 3 أشهر

شهدت المؤسسات المالية المصرفية في الصين زيادة في إجمالي الأصول، حسبما أظهرت بيانات من الهيئة الوطنية للتنظيم المالي، بحسب وكالة شينحوا.

وبلغ إجمالي أصول هذه المؤسسات 409.8 تريليون يوان (حوالي 57.08 تريليون دولار أمريكي) في نهاية الربع الثالث من العام الجاري، بزيادة 9.5% على أساس سنوي.

وحصدت البنوك التجارية في البلاد أرباحا صافية مجمعة بلغت 1.9 تريليون يوان في نهاية الربع الثالث، بزيادة 1.6% على أساس سنوي.

وحتى نهاية الربع الثالث، بلغت نسبة القروض المتعثرة للبنوك التجارية 1.65%.

وقالت الهيئة التنظيمية، إنها ستواصل تحسين قدرة الخدمات المالية لخدمة الاقتصاد الحقيقي ودرء المخاطر المالية.