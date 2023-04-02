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تجاوزت 52 مليار دولار.. أرباح البنك الصناعي والتجاري الصيني تنمو 3.5 % في 2022

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قدم البنك 6.4 تريليون يوان من الدعم المالي للاقتصاد الحقيقي

تجاوزت 52 مليار دولار.. أرباح البنك الصناعي والتجاري الصيني تنمو 3.5 % في 2022
أحمد فراج

أحمد فراج

11:53 ص, الأحد, 2 أبريل 23

أعلن البنك الصناعي والتجاري الصيني ، أكبر مقرض تجاري في الصين، عن زيادة صافي أرباحه بنسبة 3.5% العام الماضي، بحسب وكالة شينخوا.

وأظهر تقرير البنك السنوي، أن صافي الأرباح المنسوب إلى المساهمين بلغ 360.48 مليار يوان (حوالي 52.46 مليار دولار أمريكي) في عام 2022.

وبحسب التقرير، انخفضت عائدات أعمال البنك بنسبة 2.6 % على أساس سنوي خلال الفترة المذكورة.

وفي العام الماضي، قدم البنك الصناعي والتجاري الصيني أكثر من 6.4 تريليون يوان من الدعم المالي للاقتصاد الحقيقي.

وبحلول نهاية عام 2022، بلغت نسبة القروض المتعثرة 1.38 %، بانخفاض 0.04 نقطة مئوية عن نهاية عام 2021.

أحمد فراج

أحمد فراج

11:53 ص, الأحد, 2 أبريل 23