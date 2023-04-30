تجاوزت 4 مليارات دولار.. أرباح شركات الإنترنت الصينية تقفز 55% في الربع الأول

أظهرت بيانات صادرة عن وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية أن كبرى شركات الإنترنت وشركات الخدمات ذات الصلة في الصين شهدت نموا قويا في أرباحها في الربع الأول من العام الجاري، بحسب وكالة شينخوا.

وأظهرت البيانات أن أرباح شركات الإنترنت ارتفعت بنسبة 55.2 % على أساس سنوي، لتصل إلى 28.28 مليار يوان (حوالي 4.08 مليار دولار أمريكي) خلال هذه الفترة.

وبلغت العائدات المجمعة لأعمال هذه الشركات 302 مليار يوان، بزيادة 1.6 % على أساس سنوي.

و شركات الإنترنت وشركات الخدمات ذات الصلة، هي تلك الشركات التي لديها إيرادات أعمال سنوية لا تقل عن 20 مليون يوان لكل منها.