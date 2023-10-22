تجاوزت 4 تريليونات دولار.. أصول قطاع التأمين في الصين تقفز 10.8%

أظهرت بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية للتنظيم المالي في الصين أن إجمالي أصول قطاع التأمين في البلاد بلغ 29.6 تريليون يوان (حوالي 4.12 تريليون دولار أمريكي) في نهاية الربع الثالث من هذا العام، بحسب وكالة شينخوا.

وأوضحت الهيئة أن الرقم يمثل زيادة بنسبة 10.8 % على أساس سنوي.

وارتفع دخل أقساط التأمين في الصين بنسبة 11 % على أساس سنوي ليصل إلى 4.3 تريليون يوان في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2023، وفقا للهيئة.

وأضافت الهيئة أنه خلال نفس الفترة، وصلت النفقات على التعويضات والمدفوعات إلى 1.4 تريليون يوان، بزيادة 20.1 % على أساس سنوي.