تجاوزت 38 مليار دولار.. مبيعات اليانصيب الصينية تقفز 50.4% خلال النصف الأول

ارتفعت مبيعات تذاكر اليانصيب الصينية بواقع 50.4 % على أساس سنوي لتصل إلى نحو 273.9 مليار يوان (نحو 38.35 مليار دولار أمريكي) في النصف الأول من 2023، بحسب بيانات صادرة عن وزارة المالية، وفقا لوكالة شينخوا.

وكشفت البيانات أن مبيعات تذاكر اليانصيب الخاصة بدعم نظام الرعاية الاجتماعية ظلت عند 89.82 مليار يوان تقريبا خلال تلك الفترة، بزيادة 20 % على أساس سنوي.

وأوضحت الوزارة أن تذاكر اليانصيب التي تم بيعها لدعم قطاع الرياضة ارتفعت بواقع 71.7 % على أساس سنوي لتصل إلى 184.08 مليار يوان، مدفوعة بشكل أساسي بالأحداث الرياضية والترويج لألعاب اليانصيب.

وفي شهر يونيو وحده، وصلت مبيعات تذاكر اليانصيب في الصين إلى 48.73 مليار يوان، بزيادة 52.4 % على أساس سنوي.

وفي إطار قواعد إدارة اليانصيب في الصين، تستخدم الأموال التي تجمع من مبيعات التذاكر في النفقات الإدارية ومشروعات الرفاهية العامة وكذلك تمويل الجوائز.