تجاوزت 37 مليار دولار.. المبيعات الخارجية للسيارات الكورية تقفز 46% في 6 أشهر

أعلنت وزارة الصناعة الكورية أن صادرات السيارات ارتفعت 46.6% على أساس سنوي في النصف الأول لتصل إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، مدفوعة بزيادة الطلب على السيارات الصديقة للبيئة، وفقا لوكالة يونهاب.

وبلغت قيمة صادرات السيارات 37.5 مليار دولار خلال النصف الأول من هذا العام، بارتفاع قدره 46.6% عن العام السابق، وفقا لبيانات صادرة عن وزارة التجارة والصناعة والطاقة.

ويعد هذا أعلى قيمة لأي فترة من يناير إلى يونيو، حيث تم تسجيل الرقم القياسي السابق في عام 2014 عند 25.2 مليار دولار.

وأدى الطلب العالمي القوي على السيارات الصديقة للبيئة إلى النمو الإجمالي لصادرات السيارات.

وارتفعت قيمة صادرات السيارات الصديقة للبيئة بنسبة 70.4% على أساس سنوي لتصل إلى 12.4 مليار دولار في النصف الأول.

وارتفع الإنتاج المحلي بنسبة 23.5% على أساس سنوي لتصل إلى 2.19 مليون وحدة، على خلفية الإمداد السلس لأشباه الموصلات، مما ساهم في زيادة الصادرات، حسبما قالت الوزارة.