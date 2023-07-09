تجاوزت 3 ملايين وحدة.. عدد المركبات الصديقة للبيئة في الصين يقفز 41% في 6 أشهر

أظهرت نتائج إحصاءات رسمية أصدرتها وزارة الأمن العام الصيني، تسجيل نحو 3.13 مليون مركبة تعمل بالطاقة الجديدة حديثاً في البلاد خلال النصف الأول من العام الجاري، بزيادة 41.6 % على أساس سنوي، مسجلة ارتفاعاً قياسياً، بحسب وكالة شينخوا.

وبذلك وصل إجمالي عدد مركبات الطاقة الجديدة المسجلة في البلاد إلى 16.2 مليون سيارة حتى نهاية شهر يونيو المنصرم، ما يُمثل 4.9 % من إجمالي عدد السيارات في البلاد.

ووفقاً للإحصاءات، تم تسجيل 16.88 مليون مركبة في الصين في النصف الأول من عام 2023، ما رفع عدد المركبات العاملة إلى 426 مليون وحدة بحلول نهاية يونيو. ومن بين المركبات المسجلة الجديدة، 11.75 مليون سيارة. وارتفع إجمالي عدد السيارات في البلاد إلى 328 مليون سيارة.

وقالت الوزارة إن عدد سائقي المركبات المرخصين بلغ 513 مليون شخص حتى نهاية يونيو، منهم 475 مليون شخص من سائقي السيارات، حسبما ذكرت الوزارة. وفي النصف الأول من عام 2023، حصل 11.91 مليون شخص على تراخيصهم للقيادة.

وحتى نهاية يونيو، كانت هناك 88 مدينة صينية تجاوز عدد السيارات في كل منها أكثر من مليون سيارة، بزيادة سبع مدن مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وتجاوز عدد السيارات في كل من بكين ومدينة تشنغدو 6 ملايين سيارة.