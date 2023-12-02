تجاوزت 293 ألف سيارة.. نمو صادرات هيونداى 2.1% خلال نوفمبر

أعلنت”هيونداي موتور” أكبر شركة لصناعة السيارات في كوريا أن مبيعاتها في نوفمبر ارتفعت بنسبة 5% مقارنة مع العام السابق، بفضل زيادة الطلب على الطرازات الراقية، وفقا لوكالة يونهاب.

وارتفعت المبيعات المحلية بنسبة 18.3% على أساس سنوي إلى 72,085 وحدة؛ بينما ارتفعت الشحنات الخارجية بنسبة 2.1% إلى 293,518 وحدة.

وقالت “هيونداي” في بيان إنها باعت 365,576 سيارة في نوفمبر ارتفاعا من 348,280 وحدة في العام سابق، مع زيادة مبيعات الطرازات المتعددة الأغراض وطرازات علامتها التجارية المستقلة “جينيسيس”.

وقال ممثل بالشركة إنها ستستجيب بنشاط لبيئة الأعمال غير المستقرة من خلال تحسين الإنتاج والمبيعات، وكذلك تحسين تشكيلة منتجاتها مع التركيز على طرازات السيارات ذات القيمة المضافة العالية.