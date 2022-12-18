تجاوزت 28 مليار دولار .. استثمارات الشركات الصينية فى الطاقة الشمسية تقفز 290%

أظهرت بيانات أنه خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الجاري، ارتفع إجمالي استثمارات الشركات الصينية الرئيسية المعنية بتوليد الطاقة، في الطاقة الشمسية، بنسبة 290.1 % على أساس سنوي ليصل إلى 200 مليار يوان (نحو 28.66 مليار دولار أمريكي)، وفقا لوكالة شينخوا.

وحتى نهاية نوفمبر، بلغ إجمالي القدرة المركبة لتوليد الطاقة في الصين نحو 2.51 مليار كيلووات، بزيادة نسبتها 8.1 % على أساس سنوي، حسبما أظهرت بيانات صادرة عن الهيئة الوطنية للطاقة.

وعلى وجه التحديد، نمت القدرة المركبة لطاقة الرياح بنسبة 15.1 % مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 350 مليون كيلووات، في حين أن الطاقة الشمسية وصلت إلى 370 مليون كيلووات، بزيادة سنوية قدرها 29.4 %.

وعززت الصين استثماراتها في مجال الطاقة المتجددة هذا العام، مع تسريع بناء مرافق طاقة رياح على نطاق واسع وقواعد الطاقة الكهروضوئية، لا سيما في المناطق الصحراوية.