تجاوزت 25 مليار دولار.. أرباح قطاع البرمجيات الصينية تقفز 12.2% في شهرين

أظهرت أرقام واردة من وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية أن صناعة البرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات بالصين سجلت نموا مستقرا في إيرادات الأعمال والأرباح في الشهرين الأولين من العام الجاري، بحسب وكالة شينخوا.

وتوسعت أرباح القطاع بنسبة 12.2 % على أساس سنوي لتصل إلى 176.9 مليار يوان (حوالي 25.74 مليار دولار أمريكي) خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، فيما نمت الإيرادات بنسبة 11 % على أساس سنوي لتصل إلى 1.45 تريليون يوان، بحسب الأرقام.

وارتفعت الإيرادات من منتجات البرمجيات بمقدار 9.5 % على أساس سنوي، لتصل إلى 337.9 مليار يوان خلال الشهرين الأولين من العام، فيما توسعت الإيرادات من خدمات تكنولوجيا المعلومات خلال تلك الفترة إلى 943.4 مليار يوان، بزيادة 11.6 % على أساس سنوي.

هذا ويعمل ما يزيد عن مليوني شركة في مجال البيانات الكبيرة في الصين حاليا، بينما يعمل أكثر من 393 ألف شركة في مجال الحوسبة السحابية، وفقا لمقدم معلومات الشركات “تيانيانتشا”.