تجاوزت 209 آلاف سيارة.. صادرات «كيا» ترتفع 3% خلال نوفمبر

أعلنت شركة “كيا”، ثاني أكبر شركة لصناعة السيارات في كوريا من حيث المبيعات، أن مبيعاتها في نوفمبر ارتفعت بنسبة 1.7% مقارنة بالعام الماضي، بفضل زيادة الطلب الخارجي على طرازات السيارات الرياضية متعددة الأغراض، وفقا لوكالة يونهاب.

وارتفعت الشحنات الأجنبية بنسبة 3% على أساس سنوي إلى 209,637 وحدة في الشهر الماضي، لكن المبيعات المحلية تراجعت بنسبة 3.6% إلى 50,022 وحدة.

وقالت الشركة التابعة لشركة “هيونداي موتور” في بيان إنها باعت 260,227 سيارة في الشهر الماضي، ارتفاعا من 255,836 وحدة في العام السابق، مع زيادة مبيعات طرازات “سبورتاج” و”سيلتوس” و”سورينتو” الرياضية المتعددة الأغراض.

وكانت “سورينتو” هي الطراز الأكثر شعبية محليا، حيث باعت 9,364 وحدة في الشهر الماضي؛ في حين كانت “سبورتاج” هي الطراز الأكثر مبيعا في الخارج، حيث باعت 41,218 وحدة.