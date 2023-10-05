تجاوزت 2.5 مليون سيارة.. صادرات هيونداي تتوسع 6.5% خلال 9 أشهر

أعلنت شركة “هيونداي موتور”، أكبر شركة لصناعة السيارات في كوريا أن مبيعاتها انخفضت في الشهر الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، بسبب ضعف المبيعات المحلية، بحسب وكالة يونهاب.

وفي الفترة من يناير إلى سبتمبر، ارتفعت مبيعات الشركة بنسبة 7.7% إلى 3,127,001 وحدة مقارنة بـ 2,904,051 وحدة خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وقفزت المبيعات المحلية بنسبة 13% إلى 563,519 وحدة في الأشهر التسعة الأولى من 496,835 وحدة في العام السابق. وارتفعت مبيعاتها الخارجية بنسبة 6.5% إلى 2,563,482 وحدة من 2,407,216 وحدة خلال نفس الفترة.

وقالت هيونداي في بيان لها إنها باعت 357,151 وحدة في سبتمبر، بانخفاض عن 357,555 وحدة في العام السابق.

وقال البيان إن المبيعات المحلية تراجعت بنسبة 5.3% إلى 53,911 وحدة من 56,910 وحدة خلال الفترة المذكورة، في حين ارتفعت المبيعات الخارجية بنسبة 0.9% إلى 303,240 وحدة من 300,645 وحدة.

وتخطط شركة “هيونداي” للتركيز على الطرز الراقية وتعزيز مبيعاتها في الأسواق العالمية، وذلك من خلال إطلاق طرز “سانتافي” الرياضية متعددة الاستخدامات المجددة بالكامل؛ والطرز الكهربائية مثل “أيونيك إن 5” عالي الأداء.

وقال البيان: «ستتعامل الشركة مع بيئات العمل غير المستقرة من خلال تعديل الإنتاج وتحسين تشكيلة منتجاتها، مع التركيز على النماذج المتطورة في الأسواق العالمية».

وتخطط “هيونداي” لإطلاق أول سيارة كهربائية للعلامة التجارية “إن” (N)، وهي السيارة “أيونيك إن 5” (Ioniq 5 N)، في السوق المحلية في وقت لاحق من هذا العام؛ وفي الأسواق العالمية في العام المقبل. وتهدف ظرز العلامة التجارية “إن” إلى توفير القدرة على الأداء الكامل للقيادة اليومية.