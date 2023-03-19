تجاوزت 16 مليار دولار.. إيرادات قطاع البريد الصيني تقفز 24% خلال فبراير

سجل قطاع البريد الصيني نموا قويا في كل من الإيرادات وحجم الطرود خلال شهر فبراير المنقضي، وفقا لبيانات رسمية ، بحسب وكالة شينخوا.

وحقق القطاع إيرادات بقيمة 114.24 مليار يوان (حوالي 16.54 مليار دولار أمريكي) في الشهر الماضي، بزيادة 27.4% على أساس سنوي، بحسب ما ذكرته الهيئة الوطنية للبريد.

وتعاملت شركات خدمات التوصيل السريع الصينية مع 9.18 مليار طرد في فبراير الماضي، بزيادة سريعة على أساس سنوي بلغت 32.8%.

وقفزت إيرادات أعمالها بنسبة 29.3% على أساس سنوي إلى 84.97 مليار يوان.

وخلال شهري يناير وفبراير الماضيين، ارتفعت إيرادات الأعمال لصناعة البريد بالصين بواقع 4.7 % على أساس سنوي إلى 226.92 مليار يوان.