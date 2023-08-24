تجاوزت 158 مليار دولار.. نمو المعاملات التجارية بين الصين وإفريقيا 7.4% خلال 7 أشهر

سجلت تجارة الصين مع إفريقيا نموا مطردا خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، وفقا لوكالة شينخوا.

وارتفعت التجارة بين الصين وإفريقيا بنسبة 7.4 في % على أساس سنوي لتصل إلى 1.14 تريليون يوان (حوالي 158.36 مليار دولار أمريكي) خلال الفترة المذكورة، وفقا لما أظهرته بيانات من الهيئة العامة للجمارك.

وظلت الصين أكبر شريك تجاري لإفريقيا على مدى العقد الماضي. وبلغ إجمالي التجا رة الثنائية 1.87 تريليون يوان في عام 2022، بزيادة قدرها 14.8 % على أساس سنوي، حسبما أظهرت بيانات الجمارك.

وخلال الأشهر السبعة الأولى، نمت صادرات البلاد إلى إفريقيا بنسبة 20 % على أساس سنوي لتصل إلى 709.59 مليار يوان، بينما بلغت الواردات 426.65 مليار يوان، وفقا لبيانات صادرة عن هيئة الجمارك.

وارتفعت صادرات السفن والسيارات بنسبة 81.3 % و26.1 % مقارنة بالعام الماضي، على التوالي، بينما زادت صادرات المنتجات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 32.5 %، لتسهم بـ50.1 % من حجم التجارة الثنائية.

وأصبحت الصين أكبر وجهة تصدير لإفريقيا، حيث يعد النفط الخام وخام المعادن والرمل الخام والمنتجات الزراعية، سلع التصدير الأساسية، بحسب سلطات الجمارك.

ومن بين جميع الاقتصادات الإفريقية، كانت دولة جنوب إفريقيا هي أكبر شريك في التجارة بالنسبة للصين، تليها نيجيريا وأنجولا، خلال الأشهر السبعة الأولى.

وأظهرت بيانات أن التجارة بين الصين وجنوب إفريقيا بلغت 226.15 مليار يوان خلال الأشهر السبعة الأولى من 2023، حيث ارتفعت بنسبة 10.5 % على أساس سنوي، ما يمثل 19.9% من تجارة الصين مع الدول الإفريقية.