تجاوزت 15 مليار دولار.. صادرات سيارات الركاب الكورية تقفز 41% خلال الربع الأول

أظهرت بيانات أن صادرات سيارات الركاب الكورية قفزت بنسبة 41% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2023 لتسجل رقمًا قياسيًا جديدًا بفضل الطلب القوي على السيارات الصديقة للبيئة في الخارج، بحسب وكالة يونهاب.

وشحنت شركات صناعة السيارات في كوريا الجنوبية سيارات ركاب بقيمة إجمالية تبلغ 15.4 مليار دولار أمريكي خلال الفترة من يناير إلى مارس، بارتفاع حاد من 10.9 مليارات دولار في نفس الفترة من العام الماضي، وفقا لإدارة الجمارك الكورية.

ووصل عدد السيارات المشحونة إلى 680 ألف سيارة، بزيادة قدرها 31% خلال هذه الفترة.

وأظهرت البيانات أيضًا أن الواردات بلغت 3.7 مليارات دولار، بارتفاع قدره 24.6% على أساس سنوي.

حسب الوجهة، ارتفعت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 51.5%، وقفزت الصادرات إلى كندا وأستراليا بنسبتي 55.3% و16.6% على التوالي.

وصل متوسط سعر السيارات المشحونة إلى 22,578 دولارا أمريكيا خلال الفترة المذكورة، بزيادة قدرها 7.6% على أساس سنوي. وبلغ متوسط السعر للواردات 48,924 دولارا بزيادة قدرها 9.2%.

وارتفعت صادرات السيارات الصديقة للبيئة بنسبة 68.4% لتصل إلى مستوى مرتفع جديد بلغ 6 مليارات دولار، في أعقاب تطبيع توريد رقائق السيارات، إلى جانب الطلب المتزايد.