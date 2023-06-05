تجاوزت 140 مليار دولار.. نمو استثمارات الصين بقطاع النقل 13.4% فى 4 أشهر

أظهرت بيانات رسمية أن استثمارات الصين في الأصول الثابتة في قطاع النقل سجلت نموا قويا خلال الفترة من يناير إلى أبريل من العام الجاري، بحسب وكالة شينخوا.

وبلغ إجمالي الاستثمار في النقل تريليون يوان (حوالي 140.8 مليار دولار أمريكي) خلال الفترة المذكورة، بزيادة قدرها 13.4 % قياسا إلى نفس الفترة من العام الماضي، وفقا لوزارة النقل.

وعلى وجه التحديد، ارتفع الاستثمار في تطوير الممرات المائية بنسبة 29.8 % على أساس سنوي إلى 56 مليار يوان. وبلغ الاستثمار في بناء الطرق حوالي 786.1 مليار يوان، بزيادة قدرها 14.5 % على أساس سنوي.

وفي أبريل وحده، نما الاستثمار في قطاع النقل بنسبة 13.6 % على أساس سنوي ليصل إلى 315 مليار يوان، وفقا للبيانات.