تجاوزت 140 مليار دولار.. أرباح قطاع تكنولوجيا المعلومات في الصين تقفز 18.3%

أظهرت بيانات صادرة عن وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات فى الصين أن صناعة خدمات البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات سجلت نموا مزدوج الرقم في الإيرادات والأرباح خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري، بحسب وكالة شينخوا.

وذكرت الوزارة أن أرباح القطاع وصلت إلى 1.01 تريليون يوان (حوالي 140.7 مليار دولار أمريكي) خلال الفترة المذكورة، بزيادة 18.3%على أساس سنوي.

وبلغت الإيرادات المجمعة لهذا القطاع 8.76 تريليون يوان خلال الفترة المذكورة، محققة قفزة بواقع 13.5 % عن الفترة المماثلة من العام الماضي.

وعلى وجه التحديد، ارتفعت إيرادات الحوسبة السحابية وخدمات البيانات الضخمة بنسبة 15.8 % على أساس سنوي لتصل إلى 875 مليار يوان، وارتفعت إيرادات خدمات المعلومات والتكنولوجيا لمنصات التجارة الإلكترونية بنسبة 9.4 % لتصل إلى 799 مليار يوان في الفترة نفسها.