تجاوزت 14 مليار دولار.. نمو الصادرات الزراعية الصينية 2.3% خلال يناير وفبراير

أظهرت بيانات رسمية صادرة عن وزارة الزراعة فى الصين، أن التجارة الخارجية الصينية للمنتجات الزراعية سجلت نموا مستقرا في الشهرين الأولين من هذا العام، بحسب وكالة شينخوا.

وخلال هذه الفترة، بلغ إجمالي واردات وصادرات البلاد من المنتجات الزراعية 54.16 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 9% على أساس سنوي، وفقا للوزارة.

وتُظهر تفاصيل البيانات أن واردات الصين الزراعية ارتفعت بنسبة 11.6% على أساس سنوي إلى 39.62 مليار دولار خلال فترة شهري يناير وفبراير من العام الجاري.

وارتفعت صادرات البلاد من المنتجات الزراعية بنسبة 2.3% مقارنة بنفس الفترة من عام 2022 إلى 14.55 مليار دولار خلال الفترة المذكورة.