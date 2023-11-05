تجاوزت 14 مليار دولار.. معاملات التسوق عبر الإنترنت في كوريا تقفز 9.6% خلال شهر

أظهرت بيانات أن مبيعات التسوق عبر الإنترنت في كوريا الجنوبية ارتفعت بنسبة 9.6% على أساس سنوي في سبتمبر، مدفوعة بارتفاع الطلب على خدمات السفر، بحسب وكالة يونهاب.

وبلغت قيمة معاملات التسوق عبر الإنترنت 19 تريليون وون (14.2 مليار دولار أمريكي) في سبتمبر، مقارنة بـ 17.3 تريليون وون قبل عام، وفقا للبيانات الصادرة عن وكالة الإحصاء الكورية.

وكان النمو مدفوعا في الغالب بخدمات السفر والنقل التي ارتفعت بنسبة 37.2% على أساس سنوي لتصل إلى 2.05 تريليون وون، بعد تخفيف قيود فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم.

كما ارتفعت مبيعات المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 22.1% خلال هذه الفترة لتصل إلى 2.7 تريليون وون. ووصلت مبيعات الكوبونات الإلكترونية أو بطاقات الهدايا إلى 964.8 مليار وون، بزيادة 42.8% على أساس سنوي.

وأظهرت البيانات أيضا أن مبيعات خدمات توصيل الطعام وصلت إلى 2.14 تريليون وون، بزيادة 7.2% على أساس سنوي.

وارتفعت المشتريات التي تتم بواسطة الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وغيرها من الأجهزة المحمولة، بنسبة 6.8% على أساس سنوي لتصل إلى 13.7 تريليون وون، وهذا يمثل 72.4% من إجمالي التسوق عبر الإنترنت، بانخفاض 1.9 نقطة مئوية على أساس سنوي.