تجاوزت 14 مليار دولار.. صادرات السيارات الكورية تقفز 16% في الربع الثالث

أظهرت بيانات اليوم الاثنين أن صادرات سيارات الركاب الكورية ارتفعت بنسبة 16% في الربع الثالث من عام 2023 مقارنة بما قبل عام من الآن بفضل الطلب القوي على النماذج الصديقة للبيئة، بحسب وكالة يونهاب.

صدرت شركات السيارات الكورية الجنوبية ما قيمته 14.6 مليار دولار من سيارات الركاب خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر، ارتفاعًا من 12.6 مليار دولار تم تسجيلها خلال الفترة نفسها من العام السابق، وفقًا لدائرة الجمارك الكورية.

ووصل عدد السيارات التي تم شحنها إلى 610 آلاف بزيادة 2.9% أيضًا خلال هذه الفترة.

وأظهرت البيانات أن صادرات النماذج الصديقة للبيئة ارتفعت بشكل خاص بنسبة 35.6% لتصل إلى 5.5 مليارات دولار.

من ناحية أخرى، انخفضت الواردات بنسبة 22.8% خلال نفس الفترة إلى 2.7 مليار دولار.

وبحسب الوجهة، ارتفعت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 24.5% من حيث القيمة، كما قفزت الصادرات إلى كندا وأستراليا بنسبتي 21% و14.4%، على التوالي.

وبلغ متوسط سعر السيارات المشحونة 23,979 دولارًا خلال الفترة المذكورة، بزيادة 12.7% على أساس سنوي. فيما بلغ متوسط سعر السيارات المستوردة 45,575 دولارا بزيادة 5.4%.