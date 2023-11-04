تجاوزت 13 مليار دولار.. أرباح شركات الإنترنت الصينية تقفز 18.2% فى 9 أشهر

أظهرت بيانات من وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية، أن شركات الإنترنت الكبرى في البلاد أعلنت عن نمو مطرد في الأرباح في الأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي، بحسب وكالة شينخوا.

وكشفت بيانات الوزارة أن هذه الشركات حققت 95.93 مليار يوان (حوالي 13.36 مليار دولار أمريكي) من الأرباح خلال الفترة المذكورة، بزيادة 18.2 في المائة على أساس سنوى.

وزادت إيرادات هذه الشركات بنسبة 3.4 بالمائة على أساس سنوي لتصل إلى 1.03 تريليون يوان، بحسب الوزارة.

وتعد شركات الإنترنت الكبرى وشركات الخدمات ذات الصلة الكبرى هي تلك الشركات التي تبلغ إيرادات الأعمال السنوية لكل منها 20 مليون يوان على الأقل.