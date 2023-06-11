تجاوزت 111 مليار دولار.. نمو تجارة الصين الخارجية للمنتجات الزراعية 9.7% في 4 أشهر

أظهرت بيانات رسمية صادرة عن وزارة الزراعة والشؤون الريفية الصينية أن التجارة الخارجية للمنتجات الزراعية في الصين حافظت على اتجاه التوسع في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام، حيث ارتفعت القيمة الإجمالية بنسبة 9.7 % على أساس سنوي لتصل إلى 111.71 مليار دولار أمريكي، بحسب وكالة شينخوا.

وبتفصيل البيانات، ارتفعت صادرات هذه المنتجات بنسبة 6.4 % لتصل إلى 31.74 مليار دولار، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 11.2% لتصل إلى 79.97 مليار دولار، وفقا للوزارة.

وكشفت البيانات أن العجز التجاري بلغ 48.23 مليار دولار في الفترة من يناير إلى أبريل، بزيادة قدرها 14.6% على أساس سنوي.

على صعيد آخر، أصدر البنك الزراعي الصيني، أحد أكبر المقرضين التجاريين في البلاد، سندات مالية خاصة بقيمة 20 مليار يوان (حوالي 2.8 مليار دولار أمريكي) لدعم التنمية الريفية.

وستستخدم الأموال المجمعة أساسا لتعزيز أمن الحبوب والتنمية المتكاملة بقطاعات الزراعة والصناعة والخدمات في المناطق الريفية.

وحظيت السندات بإقبال جيد من قبل المستثمرين في سوق السندات بين البنوك، حيث وصلت نسبة الاكتتاب إلى 2.1 مرة، وفقا للبنك.

وذكر البنك أنه سيعزز بشكل كامل دور الخدمات المالية في دعم التنمية الزراعية فى البلاد وسيواصل ضخ المزيد من رأس المال لدفع النهوض الريفي.