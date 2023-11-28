تجاوزت 11 مليار دولار.. مبيعات التجزئة عبر الإنترنت فى كوريا ترتفع 6.4% خلال 10 أشهر

ارتفعت مبيعات التجزئة في كوريا الجنوبية بنسبة 6.4% على أساس سنوي في أكتوبر على خلفية ارتفاع الطلب على المواد الغذائية والمستلزمات اليومية على منصات البيع عبر الإنترنت، وفقا لوكالة يونهاب.

وصل إجمالى قيمة المبيعات لـ 25 من تجار التجزئة الرئيسيين عبر الإنترنت إلى 15.3 تريليون وون (11.78 مليار دولار أمريكي) في الشهر الماضي، مقارنة بـ 14.4 تريليون وون قبل عام ، وفقًا للبيانات التي جمعتها وزارة التجارة والصناعة والطاقة.

وارتفعت قيمة مبيعات تجار التجزئة غير المتصلين بالإنترنت بنسبة 0.5% على أساس سنوي إلى 7.36 تريليونات وون في أكتوبر، حيث عوض الطلب المتزايد على المواد الغذائية والخدمات الانخفاض في مبيعات سلع الأزياء و سلع الأطفال والرياضة.

وشهدت المتاجر الكبرى للتسوق انخفاض مبيعاتها بنسبة 2.6% الشهر الماضي، وانخفضت المبيعات في متاجر سلاسل الخصم، مثل إي – مارت، ولوتيه مارت بنسبة 4.1% على أساس سنوي.

لكن المتاجر الصغيرة تمتعت بنمو في المبيعات بنسبة 6.8 %، وارتفعت مبيعات محلات السوبر ماركت الصغيرة بنسبة 3.1 % على أساس سنوي في الشهر الماضي.

وقفزت قيمة المبيعات على منصات الإنترنت بنسبة 12.6% لتصل إلى 7.95 تريليونات وون، حيث أصبح التسوق عبر الإنترنت للضروريات والخدمات اليومية أمرا شائعًا.

أشارت الوزارة أيضًا إلى زيادة الأنشطة خارج الأماكن المغلقة وسط طقس الخريف الملائم كسبب لزيادة المبيعات.

وارتفع الطلب على المواد الغذائية على منصات الإنترنت بنسبة 23.4 .% على أساس سنوي، وارتفع الطلب على السلع المنزلية بنسبة 16.9%.

وقالت الوزارة إن المنصات عبر الإنترنت شكلت 51.9% من إجمالي المبيعات في أكتوبر، ارتفاعا من 49.1% قبل عام.