تجاوزت 1.7 مليون سيارة.. نمو صادرات كيا 9% خلال 8 أشهر

أعلنت شركة “كيا”، ثاني أكبر شركة لتصنيع السيارات في كوريا من حيث المبيعات، أن مبيعاتها ارتفعت بنسبة 5.2% في الشهر الماضي مقارنة بالعام السابق بفضل الطلب القوي على طرازات السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات.

وفي الفترة من يناير إلى أغسطس، قفزت مبيعات كيا بنسبة 8.9% لتصل إلى 2,092,200 سيارة من 1,922,080 سيارة في نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفعت المبيعات المحلية بنسبة 7.8% إلى 381,752 سيارة في الأشهر الثمانية الأولى من 354,275 سيارة، بينما ارتفعت المبيعات الخارجية بنسبة 9% إلى 1,707,045 سيارة من 1,565,838 سيارة خلال الفترة المذكورة.

وقالت “كيا”، التابعة لشركة “هيونداي موتور”، في بيان إنها باعت 225,481 سيارة في أغسطس، بارتفاع من 242,861 سيارة في العام السابق، مع زيادة مبيعات السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات “سبورتاج” و”سورينتو” و”سيلتوس”.

وزادت المبيعات المحلية بنسبة 2.4% على أساس سنوي لتصل إلى 42,225 سيارة في الشهر الماضي من 41,240 سيارة، بينما ارتفعت المبيعات الخارجية بنسبة 5.8% إلى 212,882 سيارة من 201,135 سيارة خلال الفترة المذكورة، وفقا للشركة.

وفي عام 2023، حددت الشركة هدف المبيعات عند 3.2 ملايين سيارة، بما في ذلك المبيعات الخارجية عند 2.6 مليون سيارة.