تجاوزت نصف مليار دولار.. صادرات المشروبات الكورية ترتفع 6.3% خلال 9 أشهر

قفزت الصادرات الكورية من المشروبات إلى أعلى مستوى لها خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، بفعل زيادة الإقبال على الأغذية والمشروبات الكورية، بحسب وكالة يونهاب.

وبلغت قيمة صادرات المشروبات، 529 مليون دولار أمريكي خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر، بزيادة 6.3% عن العام السابق، وفقا للبيانات الصادرة عن دائرة الجمارك الكورية. وهو أعلى مستوى على الإطلاق لحصيلة تسعة أشهر.

وقال مسؤولون في الوكالة إن كوريا الجنوبية سجلت العام الماضي مبيعات عالمية قياسية من مشروباتها، بلغت 630 مليون دولار، ومن المتوقع أن تتجاوز هذا الرقم في عام 2023.

وكان النمو مدفوعًا بالطلب المتزايد على مشروبات الأرز والمنتجات التقليدية.

ومن حيث الدول، ارتفعت الصادرات إلى الصين بنسبة 31.5% على أساس سنوي لتصل إلى 151 مليون دولار، وهو ما يمثل 28.5% من إجمالي صادرات المشروبات في كوريا الجنوبية.

وأظهرت البيانات أن الولايات المتحدة كانت ثاني أكبر سوق بصادرات بقيمة 70 مليون دولار، تليها فيتنام بـ 48 مليون دولار.

وتم بيع المشروبات الكورية الجنوبية إلى 142 دولة هذا العام، وفقا للوكالة.