تجاوزت نصف مليار دولار..الصندوق السعودي للتنمية يطلق 14 اتفاقية فى دول إفريقية

أطلق الصندوق السعودي للتنمية اليوم الخميس 14 اتفاقية في عدد من الدول الإفريقية بقيمة تتجاوز ملياري ريال (حوالي 533 مليون دولار)، وفقا لقناة روسيا اليوم.

وانطلق اليوم في فندق هيلتون بالعاصمة السعودية الرياض المؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الإفريقي بحضور نخبة من المسؤولين من المملكة ودول عربية وإفريقية، وقادة المال والأعمال والاستثمار من القطاعين الحكومي والخاص والاتحادات التجارية والمنظمات الدولية.

وتهدف الفعالية لبحث العلاقات وفرص التعاون المشتركة، وتعزيز الشراكة السعودية العربية الإفريقية بعدد من الجوانب الاقتصادية والاستثمارية.

ومن المتوقع توقيع اتفاقيات واستثمارات متنوعة وتعزيز الشراكات الزراعية والصناعية والتعدينية والتجارية، بالإضافة إلى تعزيز التجارة البيئية بين المملكة والقارة الإفريقية وإيجاد منصة للمصدرين والمستوردين من الجانبين.

ويناقش المؤتمر تعزيز أطر التعاون لضمان الأمن الغذائي للمنطقة والعالم، ويقدم منظورا شاملا للمشهد الزراعي وإمكانياته وتحدياته والأمـن الغذائي فـي المملكـة وإفريقيا.