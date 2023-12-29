تجاوزت نصف مليار دولار.. أرباح شركات القطاع العام في الصين تنمو 7%

أظهرت بيانات رسمية أصدرتها وزارة المالية فى الصين نمواً مطرداً في أرباح الشركات المملوكة للدولة والشركات القابضة المملوكة للدولة خلال الأشهر الـ11 الأولى من هذا العام، بحسب وكالة شينخوا.

وأوضحت الوزارة أن الشركات المذكورة حققت أرباحاً بلغت 4.12 تريليون يوان (حوالي 580.5 مليار دولار أمريكي) في الفترة ما بين شهري يناير ونوفمبر الماضيين، بزيادة 7% على أساس سنوي.

وكشفت البيانات أن إيرادات التشغيل المُجمّعة لهذه الشركات قد زادت خلال الفترة المذكورة بنسبة 3.9 % مقارنة بنفس الفترة من العام السابق لتصل إلى ما يقرب من 76.23 تريليون يوان.

وأضافت الوزارة أنه وبحلول نهاية شهر نوفمبر، بلغت نسبة الديون إلى الأصول للشركات المذكورة 64.9 %.