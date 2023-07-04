تجاوزت مليوني سيارة.. مبيعات هيونداي تقفز 11% خلال 6 أشهر

أعلنت شركة “هيونداي موتور”، أكبر شركة لتصنيع السيارات في كوريا ، أن مبيعاتها ارتفعت بنسبة 9.5% في الشهر الماضي مقارنة بالعام السابق، بفضل زيادة الطلب على الطرازات الراقية والسيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات، بحسب وكالة يونهاب.

وقالت شركة “هيونداي موتور” في بيان إنها باعت 375,113 سيارة في يونيو، ارتفاعا من 342,641 وحدة قبل عام.

وخلال الفترة من يناير إلى يونيو، ارتفعت مبيعات الشركة بنسبة 11% لتصل إلى 2,081,462 سيارة من 1,879,041 خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وقال البيان إن المبيعات المحلية ارتفعت بنسبة 18% من 59,510 وحدة إلى 70,163 وحدة خلال الفترة المذكورة، بينما ارتفعت المبيعات الخارجية بنسبة 7.7% من 283,131 وحدة إلى 304,950 وحدة.

وقالت “هيونداي” إنها ستستمر في الحصول على حصة أكبر في الأسواق العالمية من خلال إطلاق السيارة الرياضية المتعددة الاستخدامات “سانتا في” الجديدة بالكامل، وطراز “IONIQ 5 N” الكهربائي بالكامل العالي الأداء.

وتخطط الشركة لإطلاق الطراز “IONIQ 5 N” هذا الشهر، والسيارة “سانتا في” الجديدة بالكامل في وقت لاحق من هذا العام. وتتميز الطرازات “N” بقدرات الأداء الكاملة في مهام القيادة اليومية.

وقالت “هيونداي” إنها ستركز أيضا على مبيعات “IONIQ 6″، وهو النموذج الثاني المبني باستخدام المنصة المعيارية الكهربائية العالمية للسيارات الكهربائية لمجموعة “هيونداي موتور” بعد الطراز “IONIQ 5″، في سوق الولايات المتحدة في النصف الأول من عام 2023.