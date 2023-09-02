تجاوزت مليونى سيارة.. صادرات هيونداى تتوسع 7.1% خلال 8 أشهر

أعلنت شركة “هيونداي موتور”، أكبر شركة لتصنيع السيارات في كوريا ، أن مبيعاتها ارتفعت بنسبة 3.2% في الشهر الماضي مقارنة بالعام السابق، بفضل السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات والطرازات الفاخرة، وفقا لوكالة يونهاب.

وخلال الفترة من يناير إلى أغسطس، ارتفعت مبيعات الشركة بنسبة 8.6% لتصل إلى 2,765,554 سيارة من 2,546,496 خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وقفزت المبيعات المحلية بنسبة 16% إلى 509,608 سيارة في الأشهر الثمانية الأولى من 439,925 سيارة في العام السابق. وارتفعت المبيعات الخارجية بنسبة 7.1% إلى 2,225,946 سيارة من 2,106,571 سيارة خلال نفس الفترة.

وقالت “هيونداي” في بيان إنها باعت ما مجموعه 347,377 سيارة في أغسطس، بارتفاع من 336,609 سيارات في العام السابق.

وقفزت المبيعات المحلية خلال أغسطس بنسبة 13% لتصل إلى 55,555 سيارة من 49,224 سيارة خلال الفترة المذكورة، بينما ارتفعت المبيعات الخارجية بنسبة 1.5% إلى 291,822 سيارة من 287,385 سيارة، وفقا للبيان.

وتعتزم “هيونداي” التركيز على الطرازات الفاخرة وتعزيز مبيعات هذه الطرازات في الأسواق العالمية، وذلك من خلال إطلاق السيارة الرياضية المتعددة الاستخدامات “سانتا في” الجديدة بالكامل، والسيارات الكهربائية مثل السيارة “آيونيك 5 إن” عالية الأداء.

وقال البيان: «ستتعامل الشركة مع بيئات الأعمال غير المستقرة من خلال تحسين تشكيلة منتجاتها مع التركيز على الطرازات الفاخرة في الأسواق العالمية».

وتخطط “هيونداي” لإطلاق أول طراز سيارة كهربائية للعلامة التجارية “N” في السوق المحلية في وقت لاحق من العام الجاري وفي الأسواق العالمية العام المقبل. وتهدف طرازات “N” إلى توفير القدرة على الأداء الكامل للقيادة اليومية.