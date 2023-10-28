تجاوزت مليار ونصف دولار.. أرباح كيا تقفز 384% في الربع الثالث

أعلنت شركة كيا، ثاني أكبر شركة لصناعة السيارات في كوريا، أن صافي دخلها في الربع الثالث ارتفع بنسبة أكثر من 380% على أساس سنوي بفضل المبيعات القوية في جميع أنحاء العالم، بحسب وكالة يونهاب.

وقالت كيا في بيان إن صافي أرباحها المجمعة وصل إلى 2.22 تريليون وون (1.6 مليار دولار أمريكي) خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر، بزيادة 384% عن العام الذي سبقه.

ونمت مبيعاتها بنسبة 10.3% على أساس سنوي إلى 25.54 تريليون وون، في حين قفزت أرباحها التشغيلية بنسبة 272.9% إلى 2.86 تريليون وون.

وقد جاءت الأرباح مطابقة لتوقعات السوق. وبلغ متوسط تقديرات المحللين لصافي أرباح الشركة 2.23 تريليون وون، وفقا لمسح أجرته يونهاب إنفوماكس، وهي شركة البيانات المالية التابعة لوكالة يونهاب للأنباء.

وقالت كيا إنها باعت 778,213 سيارة في الربع الثالث، منها 643,962 سيارة في الخارج. وأضافت أن مبيعاتها الخارجية نمت بنسبة 4% على أساس سنوي، وارتفعت مبيعاتها المحلية بنسبة 1.1%.

وأشارت الشركة إلى زيادة إجمالية في المبيعات في المناطق الرئيسية، مثل أمريكا الشمالية وأوروبا، ولكنها شهدت أيضا انخفاضا في المبيعات في الهند ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية.

وقالت كيا إن مبيعاتها المحلية نمت بفضل شعبية موديلات سيارات الدفع الرباعي والميني فان، مثل سبورتاج، وسورينتو، وكرنفال.

وقالت إن مبيعات سيارات الدفع الرباعي والميني فان، باستثناء تلك المباعة في الصين، شكلت 68.7% من جميع مبيعات كيا العالمية خلال هذه الفترة.

بالنسبة للسيارات الصديقة للبيئة، أظهرت كيا أيضا نموا مطردا في مبيعات السيارات الهجينة، والسيارات الهجينة القابلة للشحن، والسيارات الكهربائية، حيث باعت 149,000 وحدة مجتمعة، أو بزيادة 21.2% على أساس سنوي.

ومن بين إجمالي السيارات التي باعتها كيا في هذا الربع، شكلت نسبة السيارات الصديقة للبيئة 19.5%، بزيادة 2.7 نقطة مئوية عن العام السابق.