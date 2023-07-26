تجاوزت ملياري دولار.. أرباح هيونداي تنمو 8.5% خلال الربع الثاني

أعلنت شركة هيونداي موتور اليوم الأربعاء عن صافي دخل قدره 3.34 تريليونات وون (2.6 مليار دولار أمريكي) في الربع الثاني، بزيادة 8.5% عن العام السابق، وفقا لوكالة يونهاب.

وقالت هيونداي في بيان إن الدخل التشغيلي للفترة من أبريل إلى يونيو بلغ 4.23 تريليونات وون، بزيادة 42.2% عن العام الماضي. وزادت المبيعات بنسبة 17.4% لتصل إلى 42.24 ترليون وون.

تجاوزت الأرباح توقعات السوق، فقد بلغ متوسط تقدير الأرباح الصافية للمحللين 3.24 تريليونات وون، وفقًا لمسح أجرته شركة يونهاب إنفوماكس، شركة البيانات المالية لوكالة يونهاب للأنباء.

فى سياق متصل، عرضت هيونداي موتور اليوم نسخة محسنة من سيارة “أفانتي إن” Avante N في السوق المحلية لتعزيز تشكيلة منتجاتها الراقية.

وقالت هيونداي في بيان إن سيارة السيدان المحسنة تأتي مع ناقل الحركة مزدوج القابض الرطب بـ 8 سرعات ومحرك سعة 2.0 لتر تيربو بقوة 280 حصان.

وتكون السيارة المحسنة بتنانير جانبية تقلل كمية الهواء التي تمر تحت السيارة من الجوانب، وسبويلر على شكل جناح يساعد على تقليل مقاومة الصوت والهواء وفقا للشركة.