تجاوزت ملياري دولار.. أرباح قياسية لـ «الإمارات العالمية للألمنيوم» في 2022

ارتفع صافي الأرباح السنوية لشركة “الإمارات العالمية للألمنيوم،” أحد أكبر منتجي الألمنيوم في العالم، في عام 2022 بنسبة 34%، مسجلة مستوى قياسيا يبلغ 7.4 مليار درهم (2.01 مليار دولار) بفضل ارتفاع أسعار المعدن، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وقالت الشركة الإماراتية إن متوسط السعر المحقق للألمونيوم في بورصة لندن للمعادن بلغ 2715 دولارا للطن.

وارتفع الألمنيوم المعياري في بورصة لندن للمعادن إلى أعلى مستوى له خلال عشر سنوات في مارس من العام الماضي مسجلا 3985 دولارا للطن، قبل أن يتراجع إلى 2080 دولارا في سبتمبر.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة عبد الناصر بن كلبان في بيان :”لا تزال التوقعات المستقبلية للألمنيوم متأثرة ببعض الضغوطات بسبب ارتباط صناعة الألمنيوم بتعافي الاقتصاد العالمي‭‭‭”‬‬‬.

وقال زهير الرجراجي الرئيس التنفيذي للشؤون المالية بالشركة في مكالمة عقب إعلان النتائج المالية إن الشركة تتوقع نمو الطلب العالمي على الألمونيوم بنسبة تتراوح من 1-2% في 2023.

وأضاف الرجراجي أن الأسعار ستتأثر بعدة عوامل مثل الأوضاع الاقتصادية العامة، بما في ذلك حالة الاقتصاد العالمي بعدما بدأت البنوك المركزية في رفع أسعار الفائدة العام الماضي، والطلب من الصين بعد رفعها القيود الصارمة المتعلقة بالوباء في أوائل ديسمبر كانون الأول والحرب بين روسيا وأوكرانيا. وقال إن الطلب لا يزال جيدا.

وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم مملوكة مناصفة بين شركة مبادلة للاستثمار في أبوظبي ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية.

وقال عبد الناصر بن كلبان في المكالمة التي تلت إعلان النتائج إن قرار إجراء طرح عام أولي للشركة مرهون بيد المساهمين.

وقالت الشركة إن إجمالي توزيعات الأرباح على المساهمين لعام 2022 بلغ نحو 3.7 مليار درهم، وهو الأكبر في تاريخها.

وسجلت الشركة خسارة انخفاض في القيمة قدرها 1.1 مليار درهم لأصول تعدينية ومعدات في شركة غينيا ألومينا كوربوريشن، وهو إجراء محاسبي يعكس زيادة تكلفة رأس المال وظروف السوق الأخرى في دولة غينيا.