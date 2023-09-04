تجاوزت المليون سيارة.. مبيعات هيونداي وكيا فى أمريكا تقفز 15% خلال 8 أشهر

أعلنت شركتا هيونداي موتور وكيا التابعة لها اليوم الإثنين، أن مبيعات سياراتهما في الولايات المتحدة ارتفعت بنسبة 6% في أغسطس مقارنة بالعام السابق، بفضل المبيعات القوية للسيارات الرياضية متعددة الاستخدامات والسيارات الكهربائية، وفقا لوكالة يونهاب.

وخلال الفترة من يناير إلى أغسطس، ارتفع إجمالي مبيعات سيارات الشركتين في الولايات المتحدة بنسبة 15% إلى 1,107,613 سيارة من 966,684 وحدة في نفس الفترة من العام الماضي.

باعت هيونداي وكيا ما مجموعه 143,646 سيارة في الولايات المتحدة الشهر الماضي، ارتفاعًا من 135,526 وحدة قبل عام. يتضمن هذا مبيعات هيونداي من علامتها التجارية المستقلة جينيسيس.

وارتفعت مبيعات سيارات هيونداي بنسبة 3% على أساس سنوي إلى 71,499 وحدة، كما قفزت مبيعات جينيسيس بنسبة 26% إلى 6,453 وحدة وارتفعت مبيعات كيا بنسبة 9.2% إلى 72,147 وحدة، وفقًا لبيانات المبيعات الصادرة عن الشركتين.

وفي أغسطس، قفزت مبيعات سيارات الشركتين الصديقة للبيئة، بما في ذلك الطرز الكهربائية الهجينة التي تعمل بالبنزين والطرز الكهربائية بالكامل، وطرز خلايا الوقود الهيدروجينية، بنسبة 87% على أساس سنوي إلى 27,900 وحدة.

وحددت هيونداي وكيا هدف مبيعات مشترك يبلغ 7.52 ملايين وحدة هذا العام، بزيادة 9.8% عن 6.85 ملايين وحدة تم بيعها في العام الماضي.

وتهدف الشركتان إلى بيع 4.32 ملايين سيارة و3.2 ملايين وحدة على التوالي في الأسواق العالمية هذا العام.

تشكل الشركتان معا ثالث أكبر كيان لصناعة السيارات في العالم من حيث المبيعات بعد شركة تويوتا موتور ومجموعة فولكس واجن.