تجار : 60-65% نسبة المبيعات رغم انخفاض أسعار الأسمنت في مصر

أكد عدد من تجار مواد البناء أن متوسط مبيعات الاسمنت تراجع حاليا ليصل لنحو 60-65% حاليا، بابتزامن مع انخفاض أسعار الأسمنت في مصر وبدء موسم حصاد القمح بالتزامن مع حالة حظر التجول ودخول شهر رمضان. قال عبدالخالق فرحات رئيس شركة…

أكد عدد من تجار مواد البناء أن متوسط مبيعات الاسمنت تراجع حاليا ليصل لنحو 60-65% حاليا، بابتزامن مع انخفاض أسعار الأسمنت في مصر وبدء موسم حصاد القمح بالتزامن مع حالة حظر التجول ودخول شهر رمضان.

قال عبدالخالق فرحات رئيس شركة المتحدة للتجارة والمقاولات، لـ”المال”، إن نسبة الإقبال على شراء الأسمنت انخفضت بشدة خلال الأيام القليلة الماضية لتصل الى 60% حاليا.

وأضاف فرحات، أن قيام بعض المحافظات بوقف تصاريح البناء سيخفض المبيعات الخاصة بشركات الأسمنت خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن انشغال البعض بموسم حصاد القمح سيؤثر ايضا على المبيعات والطاقات الانتاجية للمصانع لمنع تكدس المخزون في المخازن.

وكانت شركتا السويس للأسمنت ووادي النيل عن خفض أسعار الأسمنت في مصر منذ 16 -4-2020 بواقع 40 و 30 جنيها للطن علي التوالى ، والتى تعد المرة الثانية التى تخفض فيهما الشركتان اسعارهما خلال الاسبوع.

أن شركة السويس للأسمنت أرسلت أخطارا للوكلاء والتجار يفيد بهبوط أسعار أسمنت الممتاز لتسجل نحو 860 جنيها للطن للمستهلك ، وكان سعر طن أسمنت السويس ، كان يسجل منذ بداية أبريل الجاري نحو 900 جنيها.

ولفت إلى أن شركة وادى النيل للأسمنت ارسلت اخطارا أخر يفيد بتراجع اسعار الاسمنت بنحو 30 جنيها ليسجل الطن نحو 870 جنيها سعر مستهلك ، وتعد ايضا هو التراجع لثاني مره خلال اسبوع

وقال محمد عادل مدير تسوق في شركة وادي النيل ، إن مبيعات الأسمنت شهدت ركودا كبيرا خلال الأيام الجارية على خلفية صعوبة التنقل نتيحة حظر التجول والمخاوف من انتشار فيروس كورونا

أسباب خفض سعر أسمنت السويس

وأشار إلى أن قيام الحكومة بخفض الغاز والمحروقات ساهم في خفض الاسعار بعد إعلان الحكومة مؤخرا خفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة عند 4,5 دولار لكل مليون وحدة حرارية،

وأرجع الأسباب إلى توقف بعض المشروعات بالاضافة الى لجوء بعض الشركات لحلول لتصريف المخزون بمصانعها نتيجة الركود الحاد في المبيعات نتيجة تراجع حركة البناء من جانب المواطنين بعد قرار الحكومة بمحاربة اى بناء مخالف بالاضافة الى حظر التجول والمخاوف من انتشار فيروس كورونا.

ولفت إلى أن قيام الحكومة بخفض اسعار البنزين والمازوت من الممكن ان يساهم في تراجع الاسعار وزيادة الطاقة الانتاجية لبعض المصانع ، بالاضافة لخفض النولون.

وتتوزع مصانع الأسمنت، على مستوي المحافظات بمحافظات الصعيد في كل من أسوان وقنا وسوهاج والمنيا وأسيوط وبني سويف، فضلاً عن مصانع بمحافظات إسكندرية وسيناء والسويس