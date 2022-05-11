تجار: 3 أسباب وراء ارتفاع أسعار السلع الغذائية

أكد عدد من تجار السلع الغذائية في السوق المحلية، أن موجة ارتفاع أسعار السلع الغذائية نتيجة 3 أسباب رئيسية و مع ذلك فهي مازالت تحت السيطرة، وذلك من خلال زيادة المعروض من كافة السلع الاستراتيجية والاستهلاكية، مع عدم المغالاة في هامش الربح من قبل تجار التجزئة.

و قال محمد احمد تاجر مواد غذائية جملة لـ«المال»، إن ارتفاع اسعار السلع الغذائية التي شهدتها السوق المحلية بعد عيد الفطر المبارك نتيجة رفع سعر الدولار الجمركي عند 17 جنيها، و زيادة أسعار المواد الخام على المصانع، و كذلك زيادة تكلفة النقل على المصانع والشركات و تجار الجملة.

و اتفق علاء عبدالله تاجر تجزئة مع ما سبق و أضاف عليه أنه رغم الارتفاعات التي شهدتها أسعار أصناف كثيرة من السلع الغذائية إلا أنها متوفرة في السوق المحلية بشكل كبير و لا يوجد نقص في أي سلعة .

أسعار السلع الغذائية في السوق المحلية

وكانت الغرفة التجارية في القاهرة أصدرت بيان باسعار السلع الغذائية و التي جاءت كالتالي :

كيلو الأرز من 13 الي 18 جنيها

كيلو السكر من 13 الي 16 جنيها

لتر الزيت العباد 36 جنيها

المسلي الصناعي زنة 500 جرام 31 جنيها

لسان عصفور زنة 350 جرام 12 جنيها

الشعرية عبوة زنة 350 جرام 12 جنيها

مكرونة اسباجتي زنة 350 جرام 13.39 جنيها

مكرونة رفيعة زنة 350 جرام 6.70 جنيها

كيس حمص زنة 500 جرام 30 جنيها

كيس لوبيا زنة 500 جرام بسعر 30 جنيها

كيس عدس 30جنيهاً 500 جرام

كيس عدس بجبة زنة 500 جرام 27 جنيها

كيس برغل زنة 500 جرام 16جنيها

كيس فاصوليا زنة 500 جرام نحو 23 جنيها

كيس قمح مقشر زنة 500 جرام 14 جنيها

كيس ذرة فشار زنة 400 جرام 15جنيها

كيس فول مدشوش زنة 400 جرام 25.5 جنيها

كيس ترمس زنة 400 جرام 20 جنيها

كيس فريك زنة 400 جرام 21 جنيها

كيس فول مدمس زنة 400 جرام 29 جنيها