تجار : 25% زيادة متوقعة بأسعار الخضراوات والفاكهة

هبة حامد مع الزيادات الجديدة التي شهدتها أسعار المحروقات، اليوم، توقَّع تجار الخضراوات والفاكهة زيادات جديدة في الأسعار خلال الأيام المقبلة قدّروها بنسبة 25%، مؤكدين أن ارتفاع تكلفة النقل سينعكس على السلع، خاصة في ظل وجود بعض سائقين امتنعوا عن تحميل السلع بمجرد الإعلان عن الزيادات الجديدة، فيما لجأ

هبة حامد

مع الزيادات الجديدة التي شهدتها أسعار المحروقات، اليوم، توقَّع تجار الخضراوات والفاكهة زيادات جديدة في الأسعار خلال الأيام المقبلة قدّروها بنسبة 25%، مؤكدين أن ارتفاع تكلفة النقل سينعكس على السلع، خاصة في ظل وجود بعض سائقين امتنعوا عن تحميل السلع بمجرد الإعلان عن الزيادات الجديدة، فيما لجأ مواطنون لتخزين السلع الأساسية؛ خوفًا من تعرضها لزيادات جديدة.





يقول مصطفى الحناوي، تاجر خضراوات، إن الزيادات في أسعار البنزين ستنعكس بالسلب على حركة الأسواق، مؤكدًا أن أسعار السلع تشهد زيادات جديدة خلال أيام لن تقل نسبتها عن 25%.

وشدّد على ضرورة اتجاه الحكومة لفرض رقابة على الأسواق لمنع أي تجاوزات أو تحكُّم في الأسعار من بعض التجار، لافتًا إلى أن بعض التجار يستغلون إعلان الحكومة عن زيادات جديدة ويبالغون في غلاء سعرهم.

ويقول أحمد السيد، عضو شعبة الخضراوات والفاكهة في الغرفة التجارية بالإسكندرية، إن الزيادات الجديدة في أسعار السلع لن تظهر إلا بعد أسبوع، موضحًا أنه بعد إعلان الحكومة عن أي زيادات جديدة تكون الرؤية ضبابية، ويكون هناك عدم استقرار في الأسعار.

وأشار إلى أن أسعار السلع كانت قد شهدت استقرارًا خلال الفترة الماضية، خاصة في شهر رمضان، وأن الفترة المقبلة ستشهد زيادات، لكنها تحتاج إلى رقابة حقيقية من الحكومة والجهات الرقابية.

في سياق متصل اتجه مواطنون لتخزين أغلب السلع الأساسية؛ خوفًا من تعرض الأسواق لزيادات جديدة، فتقول منى أحمد، ربة منزل، زيادات البنزين يترتب عليها زيادات كل السلع، سواء بمبرر أو دون مبرر، وتجنبًا لنقص سلع وزيادة أخرى فمن الأفضل تخزين السلع التي يحتاجها المنزل لتقليل النفقات لفترة قصيرة.

يُذكر أن الحكومة أعلنت، اليوم، زيادات في أسعار البنزين ليرتفع سعر بنزين 92 من 3.5 جنيه إلى 5 جنيهات، وبنزين 80 من 2.35 جنيه إلى 3.65 جنيه، ولتر السولار من 2.35 جنيه إلى 3.65 جنيه، ولتر بنزين 95 من 6.25 إلى 6.6 جنيه.