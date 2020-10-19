تجار: «200-300 جنيه» دعما مطلوباً لقنطار القطن لتعويض المزارعين عن تدنى سعر الشراء

أكد عدد من خبراء وتجار الأقطان ضرورة تدخل الحكومة وتخصيصها دعما بين 200 إلى 300 جنيه للقنطار يتم صرفه للمزارعين هذا الموسم، وذلك فى ظل تراجع سعر قنطار القطن خلال منظومة المزاد العلنى هذا العام، مقابل سعر شراء أقطان العام الماضى.

أوضح ممدوح فاروق، رئيس شركة الأمير لتجارة وتصدير الأقطان، لـ«المال» وعضو اتحاد مصدرى الأقطان، ان هناك حالة من الاستياء بين المزارعين خلال موسم شراء القطن لمحصول 2020 بسبب تدنى سعر الشراء من المزارعين.

وأضاف، أن متوسط سعر الشراء فى منظومة المزاد العلنى بلغ 1800 جنيه للقنطار لصنف وجه قبلي، و2030 جنيه للقنطار لصنف وجه بحرى حيث انخفض الاخير من 2080 ثم 2050 واستقر أخيرا عند 2030 جنيها للقنطار الزهر «القطن بالبذرة قبل حلجه» خلال جلسة المزاد التى نظمت يوم الأحد الماضى.

تابع فاروق، أن سعر الشراء هذا متدنى للغاية ويتسبب فى خسائر للمزارعين، وسيجعلهم يحجمون عن زراعة محصول القطن فى 2020.

وأكد على ضرورة تخصيص الحكومة قرابة 300 جنيها دعما للقنطار للمزارع لمحصول 2020.

وناشد فاروق ،الرئيس السيسى رئيس الجمهورية، بضرورة تشكيل مجلس أعلى للقطن بصلاحيات من المتخصصيين من ذوى الخبرة والمعرفة فى القطاع، لوضع خطة للنهوض بمحصول القطن وإنقاذه، حيث أنه يمثل ثروة عظيمة.

وتابع فاروق قائلًا: «إننى حزين على القطن المصرى وتدنى سعر الشراء من المزارعين هذا العام».

وأشار إلى أن إلغاء تنظيم مزاد القطن الأسبوع الماضى فى الشرقية بسبب انخفاض السعر يعد بمثابة جرس انذار للمسؤولين لإتخاذ خطوات لإنجاح منظومة تسويق القطن هذا العام ودعم الفلاح بما يشجعه للزراعة الموسم التالى.

وأكد على ضرورة صرف مساندة للمزارعين هذا العام فى ظل الأزمات العالمية بسبب أزمة كورونا وتباطؤ حركة شراء القطن فى السوقين المحلية والتصديرية.

كان مزاد القطن ألغى فى الشرقية الأسبوع الماضي، بسبب تدنى سعر الشراء لقرابة 2050 جنيه للقنطار.

ويجرى تنظيم المزاد العلنى للقطن فى 4 محافظات خلال العام الجارى 2020، وهى الشرقية والبحيرة، فضلا عن الفيوم وبنى سويف.

ورغم مشاركة قرابة 8 شركات فى منظومة المزاد العلنى من القطاع الخاص هذا العام، مقابل شراء الشركات الحكومية فقط للقطن خلال مزاد العام الماضى بمحافظتى وجه قبلي، إلا أن هناك تدنى فى سعر شراء القطن من المزارعين.

وتراوح متوسط سعر الشراء من المزارعين خلال عام 2019 بين 1800 و2100 جنيه للقنطار لأصناف وجه قبلي، مقابل 1800 للقنطار لاصناف وجه قبلى هذا العام، و2030 جنيه للقنطار لأصناف وجه بحرى.

وتبلغ مساحة المحصول خلال 2020 نحو 182 ألف فدان، بانتاجية تقترب من 1.2 مليون قنطار قطن.

وقال نبيل السنتريسي، رئيس أتحاد مصدرى الاقطان، ورئيس شركة ألكان لتجارة وتصدير القطن، ان تخصيص مبلغ 200 جنيه كحد أدنى للمزارعين ضرورى خلال موسم القطن 2020 فى ظل تدنى سعر الشراء من المزارعين.

وأوصت لجنة تنظيم تجارة المحصول برئاسة وليد السعدني، والشعبة العامة للأقطان بالاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة أحمد عياد، بضرورة تخصيص دعم يقترب من 300 مليون جنيه على مدار موسمين متتاليين للقطن لتجنب تداعيات أزمة كورونا على محصول القطن ومنظومة العاملين به.