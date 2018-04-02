تجار يمهلون شركات الهواتف شهراً لسداد عمولة القيمة المضافة

محمود جمال وسمية كمالأمهل تجار المحمول، شركات الهواتف فترة سماح حتى نهاية أبريل الجارى، لسداد نسبة العمولة المتعاقد عليها، بعد توريد ضريبة القيمة المضافة، عن أجهزة المحمول المباعة.وقال محمد المهدى، الرئيس الشرفى لنقابة تجار المحمول والاتصالات، إن الفترة الماضية شهدت خلافا بين بعض الشركات والتجار

محمود جمال وسمية كمال

أمهل تجار المحمول، شركات الهواتف فترة سماح حتى نهاية أبريل الجارى، لسداد نسبة العمولة المتعاقد عليها، بعد توريد ضريبة القيمة المضافة، عن أجهزة المحمول المباعة.

وقال محمد المهدى، الرئيس الشرفى لنقابة تجار المحمول والاتصالات، إن الفترة الماضية شهدت خلافا بين بعض الشركات والتجار، حول تحمل عبء تحصيل ضريبة القيمة المضافة على أجهزة المحمول، البالغ نسبتها %14، وتوريدها إلى مصلحة الضرائب، مقابل عمولة سنوية، تختلف من تاجر لأخر، حسب حجم المبيعات.

وأوضح لـ«المال» أن قانون القيمة المضافة أقر بأن شركات الهواتف هى المسئولة عن تحصيلها الضريبة، وتوريدها، من خلال الفواتير التى تتعامل بها مع التجار، إلا أن أغلب تلك الشركات ومنها «أوبو» الصينية، امتنعت عن احتساب الضريبة ضمن مبيعاتها، ما تسبب فى تأخر التجار عن تقديم إقراراتهم الضريبية، وجار حل الأزمة ودياً.

وكشف محمد هداية، وكيل شعبة مراكز الاتصالات، وتجار المحمول بغرفة الجيزة التجارية، اعتزام الشعبة مخاطبة جهاز تنظيم الاتصالات «NTRA»، ومصلحة الضرائب، حال استمرار الأزمة.

وتقدر مبيعات الهواتف المحمولة فى مصر بنحو 18 مليون جهاز سنويا، بقيمة إجمالية تدور بين 30 و35 مليار جنيه، ويقل سعر %50 من مبيعات سمارت فون محلياً، عن 2000 جنيه، وفق دراسات شركة GFK للأبحاث التسويقية.

وتستحوذ شركة سامسونج الكورية على %46.04 من مبيعات السوق المحلية، تليها هواوى الصينية بنسبة %12.45، ثم آبل الأمريكية %7.99، وتأتى شركتى لينوفو، وإنفينيكس الصينية، فى المركزين الرابع والخامس، بحصص سوقية بلغت %7.87، و5.02 % على التوالى، ثم HTC فى المركز السادس بنسبة %3.75، وشركة سونى إريكسون فى المركز السابع، بنسبة %2.69.