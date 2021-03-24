تجار يفسرون أسباب انخفاض أسعار اللحوم

انخفضت أسعار كيلو اللحم القائم البقري من 58 جنيها إلى 54 و55 جنيها للأنواع الطليقة في المزارع و50 جنيها للأنواع المقيدة في المزارع والقائم الجاموسي سجل 50 جنيها.

وأكد تجار أن سبب تراجع الأسعار هو تركيز الأسر على شراء الياميش وكذلك إحجام المربين عن البيع انتظارا لشهر رمضان، كما استقرت أسعار الماشية الحلابة عند 17 ألف جنيه للرأس.

وأوضح التجار أن أسعار الماشية المستوردة متوازنة أيضا على خلفية زيادة سعر القائم “البقري” في مصر مع اقتراب حلول شهر رمضان ليصل سعر الكيلو إلى 54 جنيها مقابل 53 جنيها.

وأكد رضا مناع -جزار وصاحب مزرعة للماشية بمنطقة النوبارية- أن سعر الكيلو للمستهلك وصل إلى 150 جنيها للأنواع الفاخرة ، و140 جنيها للأنواع الأقل مقابل 130 جنيها.

وتراوحت أسعار أبقار الألبان من 20 ألف جنيه فما فوق مقابل 25 ألف جنيه لرأس الجاموس حاليا مقابل 25 ألفا و30 ألفا على التوالي خلال الشهور الماضية طبقا لتجار.

فيما أكد وائل أبو إسلام مالك مزرعة ماشية بالشرقية، أن سعر الماشية الحية تحسن منذ ما يقرب من شهر، نتيجة تراجع المعروض وتمسك الملاك بقطعانهم مع ارتفاع السعر.

وأضاف أبو إسلام، أن نسبة تصافي الذبائح 55% فقط ، وهو ما يرهق كاهل الجزار لأن ما يمكن بيعه من الرأس الكبيرة هو 250 كيلو جراما بما يوازي 32500 جنيه ، بينما سعره قائم 29 ألف جنيه لوزن الرأس 500 كيلو، ويبلغ السعر القائم 58 جنيها والسعر بالمحل 130 جنيها.

كما تراجعت أسعار رؤوس الماشية المخصصة للتربية، حيث فقدت نحو 1000 جنيه، مع أسعار التداول قبل أسبوعين لتتراوح بين 4000 جنيه حتى 12 ألف جنيه، والأوزان بين 100 حتى 300 كيلو.

وأكد تجار أن سعر الماشية الكبيرة “العشار” يسجل من 20 ألفا إلى 21 ألف جنيه، والأبقار الحلابة من 22 ألفا إلى 25 ألف جنيه، بينما تسجل أسعار عجول البتلو الصغيرة عمر شهر وشهر ونصف بين 4000 إلى 4500 جنيه للرأس.

وأكد عدد من التجار، أن العجول متوسطة الحجم يتراوح سعرها بين 13 ألفا إلى 16 ألفا جنيه للوزن الذي يتراوح بين 270 إلى 320 كيلو.